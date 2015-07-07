رجل الأعمال الإماراتى عبد الله الغرير يتبرع بثلث ثروته

قال رجل الأعمال الإماراتى البارز عبد الله أحمد الغرير اليوم الثلاثاء إنه تبرع بثلث ثروته إلى مؤسسة تعليمية لأغراض خيرية، وعبد الله الغرير هو والد الملياردير عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذى لبنك المشرق ومقره دبى وهو من أكبر البنوك فى الإمارة.

وذكر الغرير فى مؤتمر صحفى أن المؤسسة تهدف مبدئيا لإنفاق 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتعليم شبان إماراتيين وعرب معوزين.

>