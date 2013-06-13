وزير الطيران المدني: مطالب الطيارين لم تكن مادية.. ولم يتسببوا في تعطيل العمل

كتب : محمد عاشور منذ 11 دقيقة

قال المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، إن الوزراة اتخذت قرارا قاطعا بإيقاف من يتسبب في تعطيل العمل، مشيرا إلى أن وقفة الطيارين اليوم لم تعطل العمل.

وأضاف المعداوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن الطيارين نظموا وقفتهم بشكل مفاجئ في الثانية عشر من منتصف ليلة أمس، مشيرا إلى أنه لم يستطيع التعامل مع هذه الوقفة إلا في صباح اليوم، مؤكدا أن حركة الطيران جرت بشكل طبيعي بعد لقائه بالطيارين صباح اليوم.

وأشار الوزير إلى أن مطالب الطيارين لم تكن مادية، ولكنهم طلبوا النظر في لائحة جديدة لهم.