أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وزير الطيران المدني: مطالب الطيارين لم تكن مادية.. ولم يتسببوا في تعطيل العمل

Google+ Print
وزير الطيران المدني: مطالب الطيارين لم تكن مادية.. ولم يتسببوا في تعطيل العمل وزير الطيران المدني: مطالب الطيارين لم تكن مادية.. ولم يتسببوا في تعطيل العمل

كتب : محمد عاشور منذ 11 دقيقة

قال المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، إن الوزراة اتخذت قرارا قاطعا بإيقاف من يتسبب في تعطيل العمل، مشيرا إلى أن وقفة الطيارين اليوم لم تعطل العمل.

وأضاف المعداوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن الطيارين نظموا وقفتهم بشكل مفاجئ في الثانية عشر من منتصف ليلة أمس، مشيرا إلى أنه لم يستطيع التعامل مع هذه الوقفة إلا في صباح اليوم، مؤكدا أن حركة الطيران جرت بشكل طبيعي بعد لقائه بالطيارين صباح اليوم.

وأشار الوزير إلى أن مطالب الطيارين لم تكن مادية، ولكنهم طلبوا النظر في لائحة جديدة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية