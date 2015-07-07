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ضبط 80 أسطوانة غاز منزلية داخل مصنع طوب فى ميت غمر بالدقهلية

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ضبط 80 أسطوانة غاز منزلية داخل مصنع طوب فى ميت غمر بالدقهلية ضبط 80 أسطوانة غاز منزلية داخل مصنع طوب فى ميت غمر بالدقهلية
تمكنت مديرية بالدقهلية خلال حملة قامت بها من تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بمركز ميت غمر شملت (12) مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات العامة وعدد (17) محضرًا من (لحوم مذبوحة خارج السلخانة - مخبز سياحى بدون ترخيص - بيع بأزيد من السعر الرسمى - خبز مخالف للمواصفات التموينية - زيت طعام ولحوم دواجن مجهولة المصدر)، وكذا ضبط عدد (80) أسطوانة غاز بأحد مصانع الطوب والمحظور استخدامها، فضلاً عن المرور على المنافذ المخصصة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما تم تدعيم (3) جمعيات تعاونية استهلاكية بالسلع الغذائية ببندر ميت غمر بعد تطويرها وطلائها.

وأكد حسام الدين أمام محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات المستمرة للرقابة على كل الأنشطة والخدمات التموينية بنطاق المحافظة، وتحرير المحاضر للمخالفين وذلك لتنقية الأسواق من السلع غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى والرقابة على جميع السلع حرصًا على مصلحة المواطن.

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مصر 365

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