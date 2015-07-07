القبض على عاطل يزرع البانجو فى حديقة منزله فى فايد بالإسماعيلية

قام عاطل بزراعة نبات البانجو المخدر بحديقة منزله بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية وتم ضبطه بحوزته الزراعات.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارًا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث يفيد بقيام الرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز فايد ومعاونه النقيب هيثم الباشا بالقبض على (ع . م . ع ) 40 سنة عاطل مقيم الساتر دائرة مركز فايد وبحوزته 17 شجرة بانجو منزرعة داخل حديقة منزله وكان ينوى حصادها.

تم التحفظ على المتهم والمزروعات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.