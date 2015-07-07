الأمن العام يضبط 93 قطعة سلاح نارى و202 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجحت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، من ضبط 93 قطعة سلاح نارى، ضبط 202 قضية مخدرات، 5 تشكيلات عصابية، 58 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 24723 حكم قضائى متنوع، إعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط 632 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.