نظر استئناف أحمد موسى على حبسه بتهمة سب «جنينة» 15 يوليو

حددت نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 15 يوليو المقبل لنظر استئناف أحمد موسي على حبسه بتهمة سب المستشار هشام جنينة، أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامى عبد الهادي.

وتقدم مصطفى أحمد المحامي وكيلا عن مكتب فريد الديب باستئناف إلى نيابة مدينة نصر على الحكم الصادر ضد الإعلامي أحمد موسى بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

جدير بالذكر أن أشرف عبد الغفار المحامى قد تقدم ضد الإعلامي أحمد موسى بدعوتى سب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال برنامجه على مسؤليتى بقناة صدى البلد وقررت محكمة جنح مدينة نصر حبس أحمد موسى فى الدعوتين شهرين لكل دعوى وكفالة 500 جنيه.