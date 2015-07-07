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الغرف السياحية: زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر لـ11 مليون نهاية العام

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الغرف السياحية: زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر لـ11 مليون نهاية العام الغرف السياحية: زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر لـ11 مليون نهاية العام
توقع حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن يتجاوز أعداد السائحين الوافدين إلى بنهاية العام الجارى، فى حالة استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد، لـ 11 مليون سائح بزيادة قدرها 30 % مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن عدد السائحين بلغ 9,9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضى.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع "، إن الإيرادات السياحية ستشهد زيادة غير مسبوقة ستصل إلى نسبة 30 % مقارنة بالعام الماضى، متوقعا أن يصل يتخطى مؤشر الإيرادات حاجز 9 مليار دولار ، بعد أن سجل 7,2 مليار دولار عام 2014.

وأضاف حسام الشاعر، أن هناك زيادة ملحوظة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر، خاصة لمدينتى الغردقة وشرم الشيخ، متوقعا أن تسهم الزيادة التى تتخطى 22% فى أعداد السياح العرب فى ارتفاع نسب إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية خلال الفترة المقبلة بدأ من إجازات عيد الفطر المبارك.

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