أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية توزع أكثر من 285 مليون نسخة من القرآن

Google+ Print
السعودية توزع أكثر من 285 مليون نسخة من القرآن السعودية توزع أكثر من 285 مليون نسخة من القرآن
أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (غرب) أنه قام منذ إنشائه بتوزيع حوالى 285 مليون نسخه من القرآن الكريم.

وقال المجمع، فى تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء إن إجمالى ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته فى عام 1984، وحتى نهاية شهر شعبان الماضى ( الشهر الماضي)، وصل إلى 285195399 نسخة من مختلف الإصدارات.

وأضاف المجمع أنه قام خلال شهر شعبان الماضى بتوزيع ما إجماليه 683163 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات، وقنصليات المملكة فى الخارج.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 522725 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و34900 نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و4800 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين و77060 من ترجمات معانى القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية 43678 نسخة من الكتب الدينية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل