السعودية توزع أكثر من 285 مليون نسخة من القرآن

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (غرب) السعودية أنه قام منذ إنشائه بتوزيع حوالى 285 مليون نسخه من القرآن الكريم.

وقال المجمع، فى تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء إن إجمالى ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته فى عام 1984، وحتى نهاية شهر شعبان الماضى ( الشهر الماضي)، وصل إلى 285195399 نسخة من مختلف الإصدارات.

وأضاف المجمع أنه قام خلال شهر شعبان الماضى بتوزيع ما إجماليه 683163 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات، وقنصليات المملكة فى الخارج.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 522725 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و34900 نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و4800 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين و77060 من ترجمات معانى القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية 43678 نسخة من الكتب الدينية.

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