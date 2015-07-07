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مرتضى: إيفونا؟ لماذا لم يظهر مبعوث الأهلي في صورة مع رئيس الوداد حتى الآن؟

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مرتضى: إيفونا؟ لماذا لم يظهر مبعوث الأهلي في صورة مع رئيس الوداد حتى الآن؟ مرتضى: إيفونا؟ لماذا لم يظهر مبعوث الأهلي في صورة مع رئيس الوداد حتى الآن؟

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شكره إلى سعيد الناصري نظيره في الوداد المغربي، بسبب تمسك الأخير بوعده ببيع الجابوني ماليك إيفونا إلى النادي الأبيض.

وكان وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي قد أعلن أن النادي الأحمر سيحسم صفقة هداف الدوري المغربي قريبا.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء: "أشكر الناصري على تمسكه بوعده للزمالك".

وتابع "لقد أكد لي في أخر مكالمة هاتفية جمعت بيننا أنه يريد أن يتمم الصفقة لصالح الزمالك".

وواصل مضيفا "لماذا لم يظهر هيثم عرابي مبعوث الأهلي للمغرب في أي صورة حتى الآن مع رئيس الوداد؟".

وأتم "الأهلي يعرض مليون و200 ألف دولار لضم إيفونا. والزمالك لم يحسم موقفه النهائي من ضم اللاعب حتى الآن، فهذه الصفقة من الممكن أن تصل إلى 60 مليون جنيه".

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