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الأهلي يغير نظام مرانه بسبب الملعب المالي

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الأهلي يغير نظام مرانه بسبب الملعب المالي الأهلي يغير نظام مرانه بسبب الملعب المالي

قرر فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي تغيير نظام مران الفريق حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد وذلك قبل السفر لملاقاة الملعب المالي.

ويحل الأهلي ضيفا على الملعب المالي يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وسوف يخوض الأهلي مرانه الاعتيادي مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد مواجهة المصري يوم الاثنين بدلا من الحصول على راحة سلبية كما هو معتاد في اليوم الذي يلي خوض أي لقاء.

وكان الأهلي قد تغلب على المصري يوم الاثنين بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب شرم الشيخ لحساب المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 33 من الدوري المصري.

ولن يخوض الأهلي مرانا يوم الأربعاء حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، وخاصة وأن الفريق سوف يسافر يوم الخميس لمالي استعدادا للقاء الملعب.

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