مرتضى: سأفسخ التعاقد مع برزنتيشن إذا لم تسدد 6 ملايين جنيه للزمالك

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بفسخ التعاقد مع شركة برزنتيشن الراعية للنادي، في حال عدم تسديد 6 ملايين جنيه للنادي الأبيض.

وكان عباس قد حصل على حكم سابق يفيد بالحجز على أرصدة الزمالك لدى شركة بريزينتيشن.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك: "نمتلك عرضا من شركة سعودية من أجل رعاية النادي".

وتابع "سأفسخ عقدنا مع برزنتيشن إذا لم تسدد 6 ملايين جنيه اليوم، لأنهم تأخروا عن سدادها فور أزمتنا مع ممدوح عباس".

وهاجم مرتضى الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس، مؤكدا أنه كان سببا في تخريب نادي الزمالك.

وأضاف "كيف تترك الدولة عباس مسؤولا عن أراضي بالمليارات بعدما خرب نادي الزمالك".

وأوضح "وزارة المالية تحجز على نادي الزمالك بسبب الضرائب التي لم يسددها عباس. كما أن النادي تعرض لعقوبات مادية بالملايين بسبب صفقات فاشلة مثل أجوجو وكريم الحسن وغيرهم".

وواصل متما "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن مجلس عباس أهدر 306 مليون جنيه".