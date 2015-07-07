رئيس الزمالك مهاجما إنبي بسبب كهربا: وماذا عن صالح جمعة؟

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي بسبب موقفه من مفاوضات محمود عبد المنعم "كهربا" مع النادي الأبيض.

إنبي قرر استدعاء لاعبه كهربا بعد اجتماعه مع رئيس الزمالك مرتضى منصور يوم الأحد.

ويتمسك إنبي بسداد الزمالك المستحقات المتأخرة في صفقة إسلام عوض، قبل التفاوض على ضم أي من لاعبيه.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك: "مدير الكرة في إنبي غاضب بسبب جلستي مع كهربا، ولم يفعل الأمر نفسه مع صالح جمعة".

وتابع "اجتماعات علاء عبد الصادق مع صالح جمعة في الأهلي لم تسبب له أي مشاكل".

وواصل متما "على أي حال، الزمالك لا يتبع أسلوب القرصنة".