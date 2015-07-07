مرتضى: الزمالك ليس مفلسا.. ولكننا لا نجد أموالا للسفر لجنوب إفريقيا

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسرعة حل أزمة الحجز على أرصدة النادي الأبيض في البنوك، قبل أن تتضاعف مشاكله.

ممدوح عباس الرئيس الأسبق للزمالك طالب بجزء من مستحقاته والتي تقترب من 40 مليون جنيه، إلا أن النادي لم يحل الأمر ليضطر لرفع دعوة قضائية ويتجه إلى المحاكم.

وبالفعل قررت المحكمة الحجز على مبلغ 2 مليون جنيه من أرصدة الزمالك في البنوك، وحكم بالحجز أرصدته لدى الشركة الراعية برزنتيشن.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء: "الزمالك ليس مفلسا، فنحن لدينا 21 مليون جنيه لا نستطيع التصرف فيهم".

وتابع "أطالب الدولة بالتدخل لحل هذه الأزمة، فنحن لا نستطيع أن ندفع رواتب اللاعبين أو الموظفين، ومجلس الإدارة سيسلم النادي إذا لم يتم حل هذه الأزمة فورا".

وأكمل "لاعبو فريق كرة القدم استلموا شيكات برواتبهم ولم يصرفوها حتى الآن، ومن المفترض أن يسافروا إلى جنوب إفريقيا. ولا أعرف كيف سيتم ذلك".

ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك اليوم إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل في كأس الكونفدرالية.

وواصل رئيس الزمالك مضيفا "رفض وزير الشباب والرياضة تقديم منحة للزمالك، بحجة أن الأهلي قد يطلب هو الآخر نفس الأمر. ولكن هناك رجال أعمال يدفعون للأهلي".