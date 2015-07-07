أبرزهم عودة معروف .. 3 مكاسب حققها الزمالك أمام الإسماعيلي

حقق الزمالك فوزا كبيرا على حساب الإسماعيلي يوم الاثنين بثلاثية دون رد ليواصل تربعه على صدارة جدول الدوري المصري ويقترب أكثر من حصد لقب المسابقة.

ولا يتبقى للزمالك سوى حصد أربع نقاط فقط ليتوج نفسه بطلا للدوري المصري للمرة الـ12 في تاريخه والأولى منذ عام 2004.

ويرصد FilGoal.com أبرز 3 مكاسب حققها الزمالك خلال لقاء الإسماعيلي.

عودة معروف

بالطبع لا صوت يعلوا فوق صوت معروف يوسف، اللاعب النيجيري ظل مصيره غامضا مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بل وانتشرت أنباء كثيرة أنه اقترب من الرحيل عن صفوف الزمالك.

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لكن انفجر معروف في وجه الإسماعيلي وصنع هدفا وسجل آخر وهو أول أهدافه مع الزمالك منذ انضمامه للفريق لتبدأ الثقة في نفسه تعود إليه رويدا رويدا.

باسم الحاسم

عاد باسم مرسي لقيادة هجوم الزمالك وعادت معه خطورة الخط الأمامي للفرسان، بل وسجل لاعب المنتخب المصري هدفا رائعا بعد مرواغته لدفاع الإسماعيلي بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة بعد غيابه عن المواجهتين الأخيرتين للإيقاف.

وسجل باسم حتى الآن 14 هدفا في الدوري المصري، ولا يفصله عن حسام باولو لاعب الداخلية هداف المسابقة حتى الآن سوى أربعة أهداف.

وفي ظل أن الزمالك يتبقى له أربع مباريات ويتبقى للداخلية لقاء واحد فقط، فالفرصة مازالت متاحة أمام باسم مرسي ليقتنص لقب الهداف في أول مواسمه مع الزمالك.

أورلاندو بايرتس

عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي أصبح مصيري لقب الدوري المصري محسوما بشكل كبير ما يجعل الزمالك وجهازه الفني يطمئن ليبدأ التركيز على مهمته الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل لمواجهته في ثاني جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية.

الفريقان يتصدرا المجموعة بعد الفوز في اللقاء الأول لكل منهما، وانتصار الزمالك يعطيه الصدارة مباشرة ليقطع خطوة هامة نحو التأهل للدور نصف النهائي.

ولم يتأهل الزمالك مطلقا للدور نصف النهائي في أي بطولة أفريقية منذ عام 2005 حينما وصل لذلك الدور في دوري أبطال أفريقيا قبل الهزيمة أمام الأهلي آنذاك.