أصول تصميم بطاقة التعريف الشخصية

تُستخدم بطاقات التعريف الشخصية في مجالات العمل، وتشكّل واسطةً رسميةً للتعارف.

لإنجاز هذه البطاقة أصول تطلع قارئات "سيدتي نت" عليها خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر، في ما يأتي:

- لا ينبغي كتابة المؤهلات على بطاقة التعريف الشخصية، بل يكتب الاسم في وسط البطاقة والعنوان في أسفلها إلى جهة اليمين، مع رقم الهاتف.

- يفضّل تجنّب زويد البطاقة بأي زخارف خاصّة.

- يُفترض على الآنسة أن تكتب اسمها واسم عائلتها بدون أن يسبقهما "الآنسة"، وبدون عنوان منزلها.

- لا يصحّ التوقيع على بطاقة التعريف الشخصية.

- يجب احترام مبدأ بطاقات التعريف الخاصة بالشركات، التي تفرض شكلاً معيناً للأخيرة لمن يعملون لديها.

- من الضروري الاعتناء بكتابة الكلمات بطريقة صحيحة وتجنب الأخطاء اللغوية، بدون الخجل من استعمال القاموس أو أحد كتب قواعد اللغة إذا احتاج الأمر.

- يجب اختيار نوعية الورق ولونه بدقّة لأنه يدلّ على شخصيتك وذوقك، ويفضّل دائماً أن تكتفي بما هو بسيط وتقليدي لكونه أكثر أناقة.

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