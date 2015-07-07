أصول تصميم بطاقة التعريف الشخصية

الثلاثاء 07-07-2015 17:00
تُستخدم بطاقات التعريف الشخصية في مجالات العمل، وتشكّل واسطةً رسميةً للتعارف.
لإنجاز هذه البطاقة أصول تطلع قارئات "سيدتي نت" عليها خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر، في ما يأتي:
- لا ينبغي كتابة المؤهلات على بطاقة التعريف الشخصية، بل يكتب الاسم في وسط البطاقة والعنوان في أسفلها إلى جهة اليمين، مع رقم الهاتف.
- يفضّل تجنّب زويد البطاقة بأي زخارف خاصّة.
- يُفترض على الآنسة أن تكتب اسمها واسم عائلتها بدون أن يسبقهما "الآنسة"، وبدون عنوان منزلها.
- لا يصحّ التوقيع على بطاقة التعريف الشخصية.
- يجب احترام مبدأ بطاقات التعريف الخاصة بالشركات، التي تفرض شكلاً معيناً للأخيرة لمن يعملون لديها.
- من الضروري الاعتناء بكتابة الكلمات بطريقة صحيحة وتجنب الأخطاء اللغوية، بدون الخجل من استعمال القاموس أو أحد كتب قواعد اللغة إذا احتاج الأمر.
- يجب اختيار نوعية الورق ولونه بدقّة لأنه يدلّ على شخصيتك وذوقك، ويفضّل دائماً أن تكتفي بما هو بسيط وتقليدي لكونه أكثر أناقة.
شاهدي أيضاً: