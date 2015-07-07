أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على الموعد المناسب لتناول موانع الحمل بعد الولادة

Google+ Print
تعرفى على الموعد المناسب لتناول موانع الحمل بعد الولادة تعرفى على الموعد المناسب لتناول موانع الحمل بعد الولادة
موانع الحمل تعد من أهم العلاجات التى تعتمد عليها أغلب النساء بعد إنجابهن العدد الكافى من الأطفال، أو بعد ولادة طفل جديد ورغبتهن فى تأجيل الإنجاب لفترة من الزمن.

وقد أرسلت قارئة تقول: إن طفلها عمره شهرًا واحدًا، وقد توقف نزيف الدم بعد الولادة بأسبوع، وتسأل عن الوسيلة المناسبة لمنع الحمل وهل يجب استخدامها بداية من تلك الفترة أم عليها الانتظار لحين مرور الأربعين يومًا الأولى بعد الولادة؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة.

الحمل يمكن أن يحدث فى الأربعين يومًا الأولى بعد الولادة


>من المفاهيم الخاطئة لدى بعض النساء تبعًا لرأى الدكتور جورج، أن الأربعين يومًا الأولى بعد الولادة تعد من فترات الأمان التى يصعب حدوث الحمل خلالها، وفى أغلب الأحيان فإن دم النفاس يتوقف لدى المرأة قبل انتهاء تلك الفترة، وبالتالى تبدأ بممارسة العلاقة الزوجية معتقدة أنها تمر بمرحلة يصعب حدوث الحمل بها.
>فيما يؤكد د. جورج أن هناك احتمالًا قليلًا ولكن غير معدوم على حدوث الحمل فى تلك الفترة لدى بعض النساء.

موانع الحمل بعد الولادة


>ولتجنب هذا الأمر ينصح د. جورج بعدم ممارسة العلاقة الزوجية دون تناول موانع الحمل المناسبة حتى قبل انقضاء فترة الأربعين يومًا الأولى بعد الولادة. وعن أفضل الوسائل المناسبة لتلك الفترة، يؤكد د. جورج أن الأقراص أحادية الهرمون، والتى توصف بشكل خاص لمرحلة الرضاعة الطبيعية من أفضل الوسائل، كما يمكن الاستعانة باللولب النحاسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365