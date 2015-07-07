شراب نبات القيقب يقضى على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

نجحت عالمة كندية فى قسم الكيمياء فى جامعة ماك جيل وفريقها فى الحصول على مستخرج مركز من شراب نبات القيقب والتى تعتبر كندا الدولة الأولى فى إنتاجها، وهو شجر ينبت فى الغابات المعتدلة المناخ لمساعدة المضادات الحيوية التى تحاربها البكتيريا لتفتح مجالا جديدا لحل الأزمة العالمية التى تواجه مقاومة أنواع من البكتيريا للمضادات الحيوية خاصة التهابات المثانة والمسالك البولية.

وقامت العالمة وفريقها بتحضير مستخلص مركز من شراب نبات القيقب وأجرت تجاربها على مدى تأثيره على طبقات من البكتيريا المسئولة عن التهابات المثانة فقد قاموا برفع الماء والسكر من النبات ووضعها فى علبه 540 ملليلترا من الشراب واستخراج من 8 إلى 10 ملليمترات من هذا المركب الذى يمثل حامض كربوليك وتم اختيار البكتيريا التى يتم تعرضها لهذا المركب ودمجها مع مضادات حيوية معروفة مثل سيبروفوكاسين وكاربونيسيلين.

وأثبتت فاعليته مما جعل الباحثة تؤكد أنه يمكن تخفيض فى بعض الحالات بنسبة 90% لجرعات المضادات الحيوية التى تؤخذ وبالتالى تبطئ مقاومة البكتيريا لهذه العقاقير الطبية.

وقد أشارت الباحثة إلى أن هذا المستحضر يهاجم الجينات الخاصة بالبكتيريا والمرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية.