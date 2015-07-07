إطلاق اسم الشهيد «هشام بركات» على المتحف القضائي بالقاهرة الجديدة

وجَّه المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بتقديم سبل الدعم كافة لسرعة إتمام المتحف القضائى بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، وإطلاق اسم المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق عليه، خصوصًا وأنه بذل جهدًا كبيرًا فى إنجازه داخل مقر النيابة العامة الجديد بالقاهرة الجديدة.

وجاءت موافقة المستشار الزند بهذا الشأن بناء على الاقتراح الذى تقدم به إليه المستشار ممدوح حشيش، رئيس لجنة توثيق التراث القضائى، حيث أبدى وزير العدل موافقته على الاقتراح، وسرعة إتمام هذا العمل التراثى القضائى على النحو الأكمل.

وفى السياق ذاته، قال المستشار ممدوح حشيش، إن المتحف يضم كثيرًا من المقتنيات الأثرية القضائية النادرة من المخطوطات، والتماثيل، واللوحات عبر قرن ونصف من الزمان، والتى كان يتم جمعها من المحاكم المختلف مثل سرايا الحقانية بالإسكندرية، ومحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق وغيرهما إلى جانب أن المتحف يضم أيضًا عطاء القضاء المصرى بدءًا من الجهود التى بذلت لاستقلال القضاء على مر تاريخه اعتبارًا من إلغاء المحاكم المختلطة، وانتهاء بالهجمات الشرسة التى تعرض القضاء لها فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

أ ش أ

أ ش أ