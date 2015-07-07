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6 مشاريع للخدمة الاجتماعية بتكلفة 4 ملايين جنيه بالمنيا

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6 مشاريع للخدمة الاجتماعية بتكلفة 4 ملايين جنيه بالمنيا 6 مشاريع للخدمة الاجتماعية بتكلفة 4 ملايين جنيه بالمنيا

قال مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إنه قد تم إنشاء عدد 6 مشروعات للخدمات الاجتماعية في قطاع التضامن الاجتماعي خلال العام المالي 2014-2015 ، وذلك بتكلفةٍ قدرها 4 مليون جنيه  و650 ألف ، وتتضمن 4 مراكزللخدمة الاجتماعية ودار للمسنين، وأخر للرعاية بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليون و650 ألف جنيه.

وأوضح “عبد الله”، أنه تم إنشاء 4 مراكز للخدمة الاجتماعية بقرى بني خالد والقمادير بمركز سمالوط، وقرية شم البصل بمركز مغاغة، وقرية السلطان حسن بمركز أبوقرقاص، ودار للمسنين بمدينة المنيا، ودار رعاية لاحقة بمركز سمالوط .

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