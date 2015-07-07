ننشر أسماء الجمعيات الأهلية الصادر لها قرار حل من وزارة التضامن

ننشر أسماء 14 جمعية أهلية فى 3 محافظات، والتى أصدرت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى اليوم قرارات بحلها، وجاءت الجمعيات موزعة على 10 جمعيات بالمنيا و3 ببنى سويف وواحدة فى دمياط .

وأوضحت الوزيرة، أن حل الجمعيات المشار اليها يأتى تطبيقا للقانون وقرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان، لافته إلى أنه تم الحل بعد أخذ رأى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة فى بيان، بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجارى حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية .

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