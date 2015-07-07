وفد من اللجنة الأمريكية اليهودية يقدمون لـ"محلب" التعازى فى ضحايا سيناء

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وفداً من اللجنة الأمريكية اليهودية والذي يزور القاهرة حاليا، وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، ومساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكيتين.

فى بداية اللقاء، قدم الوفد الزائر التعازى لرئيس الوزراء فى النائب العام وضحايا العمليات الإرهابية التى وقعت مؤخراً فى شمال سيناء، مؤكدا مساندتهم للشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب تناول خلال اللقاء أهم التطورات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، وما تضمنته فترة حكم الإخوان من تجاوزات خطيرة هددت أمن وسلامة البلاد والمواطنين، مؤكدا رفض جموع الشعب المصرى لتغيير هويته السمحة ونبذه لبث الفرقة بين أبنائه، وتعبيره عن ذلك بالثورة فى 30 يونيو، مشيرا إلى أن القاهرة القديمة تعبر بمبانيها التاريخية من مساجد ومعابد وكنائس إلى جوار بعضها البعض عن هذه الروح السمحة التى يعيشها المصريين لقرون.

كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مصر وبالرغم مما تواجهه حاليا من إرهاب إلا أنها تنفذ برامج ومشروعات تنموية وخدمية عملاقة فى ذات الوقت، بسواعد أبنائها المخلصين، مشيرا إلى أن هناك شعورا بالاستقرار والتحسن الاقتصادى، والأمنى بالمقارنة بالأعوام الماضية، كما نوه إلى جهود الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لدفع نمو الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد الزائر الشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الوقت لاتمام اللقاء، مؤكدين أنهم يتابعون باهتمام ما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لمواجهة الإرهاب وتحقيق خطوات إيجابية فى الإصلاح الاقتصادى وتطبيق برنامج للعدالة الاجتماعية، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة كقناة السويس الجديدة ورفع الطاقات الانتاجية من الكهرباء.

كما نوهوا إلى اللقاء الذى جمعهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مشيرين إلى تقديرهم لرؤية سيادته الواضحة فى إدارة البلاد، وإعادة الاستقرار لمصر، كما أشادوا فى ذات الوقت بالطبيعة المتسامحة والمسالمة للشعب المصرى، مؤكدين أن استقرار الأوضاع بمصر هو استقرار للمنطقة والعالم، وذلك من شأنه أن يحفز المستثمرين على تنفيذ العديد من المشروعات، كما شددوا على استعدادهم لدعم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي المختلفة مع مصر ومن ضمنها المشروعات في المجالات التعليمية والصحية وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء تناول خلال اللقاء آخر التطورات في القضية الفلسطينية، مؤكدا موقف مصر الداعم لحل الدولتين، ومشددا على ضرورة العمل على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في العيش بسلام في دولة ذات سيادة، وضرورة حث الإدارة الإسرائيلية على المضى قدماً فى طريق السلام.

وأكد المهندس إبراهيم محلب على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الامريكية، ونوه الى وجود العديد من مجالات التعاون الثنائي الممكنة خلال الفترة المقبلة فى العديد من القطاعات الانشائية والبنية التحتية كتحلية المياه والزراعة والاسكان منخفض التكاليف، كما طلب من الوفد المساهمة في توضيح حقائق الأمور عن الاوضاع الايجابية بمصر في وسائل الإعلام الأمريكية، كما دعا السياحة الأمريكية إلى القدوم لمصر، وخاصة وأن المقاصد السياحية آمنة وهناك ترحيب كبير بكافة السائحين.

وفى ختام اللقاء أكد الوفد الزائر أهمية التواصل المستمر بين المنظمات الامريكية المختلفة والمسئولين في مصر، خاصة وأن العديد من رجال الاعمال الأمريكيين يتطلعون إلى التعرف على الخطوات الإيجابية التى تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستقرار.