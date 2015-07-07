حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل صديقه بسبب تجارة المخدرات فى الشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة.

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من مستشفى الحسين الجامعى يفيد وصول "ع.م" عاطل مصاب بجرح نافذ بالصدر مما أسفر عن وفاته، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا يدعى "ا.ح" عاطل ومسجل خطر تشاجر مع المجنى عليه وأصابه بسلاح أبيض سكين بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.