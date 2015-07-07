أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل صديقه بسبب تجارة المخدرات فى الشرابية

Google+ Print
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل صديقه بسبب تجارة المخدرات فى الشرابية حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل صديقه بسبب تجارة المخدرات فى الشرابية
أمرت نيابة الشرابية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة.

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من مستشفى الحسين الجامعى يفيد وصول "ع.م" عاطل مصاب بجرح نافذ بالصدر مما أسفر عن وفاته، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا يدعى "ا.ح" عاطل ومسجل خطر تشاجر مع المجنى عليه وأصابه بسلاح أبيض سكين بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365