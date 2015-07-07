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عواد: ماديرا وافق على دفع مليون دولار لضمي من الإسماعيلي

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عواد: ماديرا وافق على دفع مليون دولار لضمي من الإسماعيلي عواد: ماديرا وافق على دفع مليون دولار لضمي من الإسماعيلي

أكد محمد عواد حارس مرمي المصري البورسعيدي المعار من الإسماعيلي أن عرض نادي ناسونال ماديرا لضمه هذا الصيف لا يزال ساريا.

وأوضح عواد أنه تحدث مع محمد أبو السعود رئيس نادي الاسماعيلي، وطالبه بالسماح بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، واستغلال صغر سنه.

ويلعب الحارس الشاب بقميص المصري علي سبيل الاعارة حتي نهاية الموسم الجاري.

وأضاف في تصريحات لقناة "النهار ": "النادي البرتغالي عرض ٧٥٠ الف دولار، وأقنعتهم برفع العرض الي مليون دولار".

وأشار الي أن مسؤولي ماديرا في انتظار رد من رئيس نادي الإسماعيلي خلال ٤٨ ساعة، لارسال وفد الي القاهرة لاتمام المفاوضات.

ويحاول الاسماعيلي الابقاء علي محمد عواد بعد رحيل عصام الحضري الذي بات قريبا.

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