الحضري لـ في الجول عن العصبية مع لاعبي الإسماعيلي: هل المفترض أن أطبل؟

دافع عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي عن انفعاله على مدافعي فريقه عقب تلقي هدفين مبكرين من الزمالك في المباراة التي حسمها الفريق الأبيض بثلاثية دون رد.

وانفرد باسم مرسي مهاجم الزمالك بمرمى الحضري قبل نهاية الشوط الأول، ولكن الحارس المخضرم تصدى لتسديدته قبل أن يصب غضبه على دفاع الإسماعيلي.

شاهد فيديو بكاميرا FilGoal.com "نرفزة" غير عادية من الحضري على لاعبي الإسماعيلي

في هذا الوقت، طلب طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي من محمد مجدي الحارس الثاني للفريق، إجراء تدريبات الإحماء ولكنه لم يخرج الحضري من الملعب في النهاية. ( اقرأ تفسير طارق يحيى للواقعة )

وقال الحضري لـFilGoal.com: "يجب أن يعرف الجميع أنني في عملي أدافع عن اسمين كبيرين هما الإسماعيلي وعصام الحضري، وتوجيه المدافعين من حقي".

وتابع "أي حارس في العالم يحق له توجيه المدافعين، بالعكس فهو مقصر إذا لم يفعل ذلك".

وأوضح موقفه بنبرة حادة "ما المطلوب مني أساسا بعدما سكن مرمانا هدفين في أول 8 دقائق؟ هل المفترض أن أطبل؟".

وواصل مضيفا "كما أنني أتوجه بالسؤال لمن انتقدني، هل تحسن أداء الإسماعيلي بعدما صرخت في اللاعبين أم لا؟".

وانتقل الحارس المخضرم للحديث عن أهداف الزمالك، مؤكدا أنه لا يتحمل مسؤولية أي منهم.

وأكمل الحضري "الهدف الأول جاء بعدما تلاعب باسم مرسي بدفاع الإسماعيلي، والهدف الثاني يعتبر من انفراد. مثل الهدف الثالث فمعروف يوسف كان منفردا تقريبا وكان موفقا في قرار التسديد من بعيد".