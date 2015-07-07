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بالأرقام - معروف عاد للحياة مع الزمالك

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قدم معروف يوسف لاعب وسط الزمالك أفضل أداء له مع الفريق الأبيض، في اكتساح الإسماعيلي 3-0 أمس الاثنين. فسجل وصنع والأرقام تثبت أكثر من ذلك.

معروف عاد للمشاركة مع الزمالك بعد غياب مباراتين، لتعويض غياب عمر جابر المصاب.

لعب معروف 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في الدوري، ولكنه قدم أفضل أداء له أمام الإسماعيلي فسجل هدفا وصنع آخر.

وقال عنه مدربه جوزفالدو فيريرا عقب المباراة: "الزمالك يحتاج إلى لاعب أعسر في هذا المركز، لهذا كنت متمسكا بمعروف يوسف، وأثق في قدراته".

منح معروف الزمالك خطورة للجبهة اليسرى لأول مرة منذ فترة طويلة هذا الموسم.

وصنع الهدف الثاني الذي سجله أحمد توفيق، بعد تحرك رائع وعمل فردي رائع على هذه الجهة.

وتظهر الخريطة الحرارية لتحركات معروف بالكرة، أن أغلبها كان على الجانب الأيسر، الذي كان يتوغل منه للعمق.

تحركات معروف

هجوميا، منح معروف الزمالك خطورة كبيرة فسدد الكرة على مرمى الإسماعيلي مرتين، وسجل هدفا وكرته الثانية مرت فوق العارضة بقليل.

وبلغت نسبة تمريرات معروف الصحيحة أمام الإسماعيلي أكثر من 90%، فأرسل 55 تمريرة صحيحة من 61.

كما أرسل معروف كرتين طوليتين بشكل صحيح.

شاهد اتجاهات تمريرات معروف أمام الإسماعيلي:

تمريرات معروف

أيضا، لم يفقد معروف الكرة كثيرا، حيث خسرها 11 مرة فقط للاعبي الإسماعيلي واسترجعها في 10 مناسبات أخرى.

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فيديو اليوم السابع