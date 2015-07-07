جورج حبيقة يعكس الأنوثة بكل تجلياتها

يرى المصمم جورج حبيقة الشتاء المقبل زهرياً وأنثوياً بامتياز، تصاميم راقية وأرستقراطية ومرهفة سواء من حيث القصات والخامات، حيث طعم معظمها بتطريزات غنية بالاحجار الملونة التي جاءت على شكل زهيرات وفراشات صغيرة تناثرت بألق وبدقة متناهية على مستوى صدور وخصور العارضات، لتعطي لنا الانطباع كأننا في حفل انجليزي ارستقراطي. تنوّعت الفساتين ما بين فساتين السهرة الطويلة ذات الطلة والرقة الأنثوية والقصيرة المنتفخة من الأسفل المصحوبة بسراويل صنعت من الحرير. غلبت على العرض الألوان الهادئة التي تنوّعت ما بين الازرق الهادئ والكحلي والزهري المائل الى السلمون وكذلك الابيض الناصع. أما الخامات فجاءت فاخرة متنوّعة ما بين الغيبور والاورغانزا و الحرير. وبهذا العرض الراقي على كل المستويات يفرض جورج حبيقة وجوده بقوة، سنة بعد سنة، في عروض باريس للخياطة الراقية.