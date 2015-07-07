أسبوع باريس في يومه الثاني يشهد عروضاً مذهلة

شهد اليوم الثاني من أسبوع الموضة الباريسي للـ Haute Couture لموسم خريف وشتاء 2015-2016عروضاً مُذهلة لألمع الأسماء وأكبر دور الأزياء العالمية مثل Dior، Giambattista Valli، Schiaparelli، ودار Ralph & Russo الذي برز اسمه مؤخراً ضمن النخبة. وقد استوحيت المجموعات الأربعة من حقبات مُختلفة من التاريخ، كما من الفن، ومن الخياطة الرفيعة وأبرز تقنياتها، غير أن كل دار قدمت أفكارها بطريقة مختلفة تناسب رموزها وهويتها.

دار Dior دمجت كالعادة بين العصرية والكلاسيكية بطريقة ذكية جداً تلاءمت مع أفكار المدير الابداعي Raf Simons، والذي مع مرور كل موسم نلاحظ اقترابه أكثر من رموز الدار وفهمه أكثر لكل معانيها، وفي هذه المجموعة استوحى من الرسامين الأوروبيين في القرون الوسطى، كما من عصر الباروك ووصله مع العصر الحالي مُعبراً عن ذلك أن التاريخ متصل ويكرر نفسه بطريقة أو بأُخرى. وضمت المجموعة الفساتين الطويلة، القصيرة، والمتوسطة الطول، كما المعاطف ذات الأحجام الكبيرة، ولم تخلُ من السراويل الواسعة. وتنوعت الأقمشة بين القطن، الشيفون، الجلد، الفرو، الكشمير، الحرير، الريش وغيرها.

أما دار Schiaparelli ومع استلام Bertrand Guyon منصب مدير ابداعي جديد، فقد لاحظنا عودة إلى عناصر الدار الأساسية وإلى تاريخه العريق، اللذين شكلا مصدر الوحي الأساسي. كما لاحظنا رومانسية وشفافية طاغية، مع لمسات عصرية في بعض القصّات، وقد تنوّعت الأقمشة بين التويد، الحرير، الشيفون، التول، المخمل، والقماش المشكوك، كما التصاميم بين الفساتين، التيورات، المعاطف والتنانير.

في حين قدّم Giambattista Valli كعادته أكثر المجموعات رومانسية على الإطلاق، ودمجها بطريقة مميزة مع حقبة الستينيات وبساطتها، فكانت النتيجة رائعة فيها الكثير من التعقيد والتفاصيل، كما من البساطة الممزوجة بالأناقة، وطبعاً ملك المجموعة كان قماش التول الذي استعمل بكثرة على الفساتين ذات الأحجام الكبيرة، أو على التنانير القصيرة، وقد استعمل أيضاً في المجموعة قماش الشيفون، الحرير، الكريب والريش أيضاً. وقد اقتصرت المجموعة على الفساتين المتنوعة الطول، كما على السراويل مع القمصان الواسعة الطويلة.

مجموعة Ralph & Russo تمحورت بشكل أساسي حول التفاصيل الدقيقة، والفن في تنفيذ الزخرفات على القطع التي استوحيت من القرون الوسطى ومن فساتين الملكات والأميرات، وخاصة القطع المُطرزة بالخيوط الذهبية، وضمت المجموعة فساتين فاخرة، طويلة وقصيرة كما جامبسوت Jumpsuit، ولعل أبرز التصاميم كانت "الأردية" Capes الطويلة التي أضافت بعداً جديداً على المجموعة بفخامتها وجماليتها.

جمعنا لك اليوم أبرز التصاميم من المجموعات الأربعة، شاهديها وأخبرينا رأيك بها، وأي مجموعة كانت المفضلة بالنسبة لك.

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