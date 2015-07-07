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رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان يمنح ابن الشهيد أحمد دردير شقة

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رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان يمنح ابن الشهيد أحمد دردير شقة رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان يمنح ابن الشهيد أحمد دردير شقة
أكدت أسرة المقدم أحمد دردير شهيد الإرهاب الأسود فى سيناء الأربعاء الماضى، أن الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحجاز، وهب عمر ابن الشهيد شقة فى كمبوند الحجاز التابع للشركة.

ومن جانبه أكد مدحت شهاب أحد أعضاء مجلس الأمناء بالعاشر، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن هذه الشقة تعتبر تبرع شخصى من الدكتور محمد حلمى لابن الشهيد تقديرا وعرفانا لوالده الشهيد أحمد دردير وأقل ما يقدم لأحد أفراد أسرته بعد أن قدم الشهيد روحه فداء للوطن، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من الإجراءات القانونية لتسجيل الشقة وتسليمها لأسرة الشهيد.


>بالصور.. محافظ الشرقية ونقيب الأشراف فى العزاء الشعبى لشهيد سيناء بالعاشر من رمضان.. رضا عبد السلام: مصر ولادة والخير جوانا.. ابن الشهيد أحمد الدرديرى فى عزاء والده: "بابا فى الجنة"
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