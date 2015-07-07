بدء تلقى التبرعات من المواطنين لصالح المستشفى العام بكفر الشيخ

تشهد مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بدء حملة تبرعات لصالح المستشفى العام والمستشفيات المركزية، برئاسة الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت رعاية الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فى تصريحات لها، أن الحملة تهدف لجمع أكبر عدد من التبرعات من رجال الأعمال والمقاولين والقادرين من أبناء المحافظة، وتستمر الحملة لمدة يومين، اليوم الأول لتلقى تبرع المواطنين، وغداً لجمع تبرعات من رجال الأعمال فى حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

وأضافت أن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أطلق مبادرة للتبرع لشراء أسرة وتجهيز غرف بمستشفى كفر الشيخ العام، ووجه دعوة لرجال الأعمال والمواطنين بالتبرع لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال التبرع بالإيداع المباشر على حساب رقم 41999 "بنك أبو ظبى الإسلامى"، والدفع نقدًا أو بشيك لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بديوان عام محافظة كفر الشيخ.