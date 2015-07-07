فريق هندسة المنصورة يسافر لندن للمنافسة فى مسابقة تصميم سيارة الفورميلا

غادر فريق طلابى بهندسة المنصورة مطار القاهرة الدولى اليوم، متجها إلى بريطانيا للمنافسة بالمسابقة الطلابية العالمية لسيارات الفورميلا، والتى تعد من أكبر مسابقة سيارات على مستوى العالم لطلبة الجامعات عقب لقائهم بالدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، الذى حثهم وشجعهم للحصول على مركز متقدم خلال منافسات المسابقة.

ويشارك فريق فورميلا المنصورة لأول مرة فى هذه المسابقة، والتى يتنافس خلالها 120 فريقا من مختلف الجامعات على مستوى العالم، كما يشارك ثلاث فرق أخرى من الجامعات المصرية خلال هذه المسابقة. ويضم الفريق 28 طالبا من قسم هندسة القوى الميكانيكية تحت إشراف الدكتور محمد محمود عوض مدرس مساعد بقسم القوى الميكانيكية.

وتتم المنافسة على مستوى الجامعات على تصميم وتنفيذ سيارة سباق فورميلا وينافس فريق فورميلا المنصورة بالتصميم هذا العام ويقدم الفريق بعض الابتكارات على تصميم السيارة منها التقليل من وزن السيارة، والذى يساعد على زيادة سرعة السيارة مع الحفاظ على التوازن والثبات الأمثل خلال المنحنيات لتحقق أقصى سرعة، بالإضافة إلى تعديلات بالشكل الخارجى للسيارة ليكون بشكل أكثر انسيابية تقلل من مقاومة الهواء لسرعة السيارة وتساعد التيارات الهوائية على زيادة سرعة السيارة.

وأشار محمود موسى ممثل الفريق إلى أن العمل على مشروع السيارة واجهه العديد من المشكلات أثناء التنفيذ منها التمويل إلا أن تدخل رئيس الجامعة بعد عرض المشروع ليقدم للفريق دعما كبيرا لم يحصل عليه أى فريق طلابى من قبل لدعم الفريق للعمل على تحقيق إنجاز لمصر ولجامعة المنصورة، كما وعد رئيس الجامعة فريق المشروع باستكمال دعم الفريق للمنافسة فى المسابقات الدولية لتشجيع الطلاب على العمل المستمر، ومحاولة الوصول لنتائج أفضل من خلال المشروعات الطلابية والمنافسة فى المسابقات الدولية.



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