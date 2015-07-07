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لو عندك "نقرس" اشرب ليمون وكل فجل وتفاح

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لو عندك "نقرس" اشرب ليمون وكل فجل وتفاح لو عندك "نقرس" اشرب ليمون وكل فجل وتفاح
النقرس من الأمراض التى تنتشر بصورة خاصة فى المجتمع العربى والمجتمعات التى تعتمد فى غذائها على تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، ويصاب مرضى النقرس بنوبات من الألم نتيجة لترسب حمض اليوريك فى الدم.

ويؤكد الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أن مريض النقرس يتطلب اهتمامًا خاصًا بنوعية الطعام التى يتناولها وغالبًا ما تقسم قائمة طعامهم إلى أنواع ممنوعة وأخرى مسموح بتناولها. لكن هناك قائمة أخرى من الطعام تساعد على التخلص من نوبات النقرس، من خلال تصريف نسب حمض اليوريك المرتفع بالدم.

فواكه تقلل نوبات النقرس


>الليمون والتفاح والأناناس تعد من أفضل أنواع الفواكه التى تساعد على الحد من نوبات النقرس، وذلك تبعًا لما يؤكده خالد يوسف، مضيفًا أن تناول شريحتين من الأناناس وحبة تفاح وكوب من عصير الليمون يوميًا يساعد على تجنب نوبات النقرس بصورة كبيرة.

الخيار والجرجير لعلاج النقرس


>تعد الخضراوات الورقية كالجرجير والفجل والكراث والكرفس، وبعض الخضراوات الأخرى على رأسها الخيار، من أفضل أنواع الطعام المساعد على الحد من الإصابة بنوبات النقرس. وينصح خالد باعتماد النظم الغذائية التى تحتوى على تلك الأنواع من الخضراوات بصورة خاصة.

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