مصرع شخص وإصابة 50 آخرين فى تجدد المواجهات الطائفية بالجزائر

لقى شاب مصرعه وأصيب مالايقل عن 50 شخصا آخرين بجراح إثر تجدد المواجهات الطائفية اليوم الثلاثاء، فى منطقة القرارة بولاية غرداية الجزائرية.

وتشهد مناطق أولاد سايح وسى العربى والشعانبة والعربى بن مهيدى، اشتباكات متقطعة فى ظل نقص تواجد قوات الأمن وذلك فى انتظار وصول تعزيزات من ولايتى ورقلة والأغواط.

يذكر فى هذا الصدد أن بلدات منطقة غرداية يسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية ويتبعون المذهب الإباضى وأقلية من العرب الذين يتبعون المذهب المالكى .

وتشهد هذه المنطقة منذ عام 2008 سلسلة من الأحداث والمواجهات الطائفية والعرقية تقع على فترات، الأمر الذى دفع عددا من العائلات المقيمة فى أحياء وسط المدينة إلى النزوح لأحياء أخرى أكثر أمنا، كما اضطر عشرات التجار فى أحياء متفرقة من مدينة غرداية إلى إخلاء محالهم من البضائع لحمايتها من عمليات النهب والسلب التى تطال المحال التجارية رغم التواجد الامنى المستمر منذ شهر يناير الماضى.

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