ابن فهد: اسم زايد سيظل محفوراً في ذاكرة العمل الإنساني

شهد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه فعالية «يوم زايد للعمل الإنساني» التي نظمتها وزارة البيئة والمياه بديوان الوزارة في دبي، بحضور قيادات وموظفي الوزارة وبمشاركة نادي دبي للمعاقين وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي، وبهذه المناسبة افتتح وزير البيئة والمياه برنامج يوم زايد للعمل الإنساني قائلاً «إن هذه المناسبة الوطنية والإنسانية التي تعتبر رسالة حب ووفاء لفقيد الإمارات وأقل ما يمكن تقديمه لفقيد الأمة، وتأسيس لمسيرة العطاء الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف إن المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق اسم «زايد» على يوم العمل الإنساني جاءت تخليداً لاسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتؤكد أن اسم زايد سيظل محفوراً في ذاكرة العمل الإنساني على الدوام، كما ستظل ذكرى وفاته مناسبة لتذكير العالم كله بما قدمه لمصلحة الإنسانية من أعمال جليلة، لتكون قدوة لكل المؤسسات العاملة في المجال الإنساني وكل دول العالم، لمزيد من العمل والجهد لمصلحة تنمية الإنسان ورفاهيته في كل مكان من دون النظر إلى عرقه أو دينه أو جنسه».

سمة بارزة

وأوضح أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله، ثراه هو القائد والمؤسس والوالد الذي سخّر حياته من أجل دينه ووطنه وشعبه فهو المعلم الذي رسخ معنى العطاء والعمل الإنساني في نفوس أبناء الوطن حتى أضحى العمل الإنساني ومدّ يد العون للشعوب المنكوبة سمة بارزة من سمات شعب الإمارات التي ينظر لها في العالم كواحدة من أكبر دول العالم المانحة للمساعدات الإنسانية ومرادف للخير والعمل الإنساني على الصعيد الدولي.

فعاليات

وتخللت فعاليات برنامج يوم زايد للعمل الإنساني قصيدة عن الشيخ زايد بالنطق وبالإشارة ألقاها المشاركون من نادي دبي للمعاقين، ورسم صورة الشيخ زايد بأنامل ذوي الإعاقة، وافتتاح معرض منتجات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تكريم المشاركين في الفعالية.

إلتزام

أكد راشد بن فهد أن الاجتماع لهذه المناسبة يأتي تأكيدا للالتزام بالمسؤولية الإنسانية التي ألهم بها القائد والوالد في عمل الخير، والتي اكتسبت الإمارات بفضل ما قدّمه وما أرساه من قِيَم في هذا المجال السمعة الطيبة والمكانة المرموقة.