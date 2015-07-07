رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس

أدى المستشار سامح محمد كمال إبراهيم اليمين الدستورية أمام الرئيس كرئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية.

واجتمع الرئيس مع رئيس النيابة الإدارية عقب حلف اليمين، حيث أكد على الدور المحورى الذى تضطلع به النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد وتحقيق الانضباط المالى والإدارى فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، منوهًا بأهمية مواصلة هيئة النيابة الإدارية لدورها فى المرحلة الراهنة التى تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الحفاظ على المال العام وضمان جودة الأداء الحكومى.



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