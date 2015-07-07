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الداخلية: جسم غريب على شريط السكة الحديد بالشرقية يوقف حركة القطارات

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الداخلية: جسم غريب على شريط السكة الحديد بالشرقية يوقف حركة القطارات الداخلية: جسم غريب على شريط السكة الحديد بالشرقية يوقف حركة القطارات
صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، بأن قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق تلقى إخطاراً من المراقبة المركزية بالزقازيق بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد ما بين مزلقان أبو عميره وبلوك 5 الزقازيق، فتم إيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل (الزقازيق ـ بورسعيد).

وانتقل ضابط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية بداخلها زجاجتين بلاستيك موصل بها اسلاك كهربائية وملفوفة بلاصق، فتم التعامل معه، وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية ونتج عن ذلك تأخر 3 قطارات 10 دقائق.

وأمر اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 9/301ح قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق وأرسل لقسم شرطة ثان الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة.

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