الكويت تقنن زيارات الوافدين وتقصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأطفال

أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قراراً بقصر الزيارة السياحية على زوجة وأبناء الوافد المقيم فى الكويت لمدة 3 أشهر فقط، ومنح بقية أفراد الأسرة من الوالدين والإخوة زيارة مدتها شهر واحد، وكل تلك الأنواع من الزيارات غير قابلة للتمديد.

وقالت صحيفة "الرأى " الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تنظم العمل وتواكب الظروف الأمنية المستجدة، وأشارت إلى أن نص القرار الثانى الذى أصدره اللواء الجراح على إلغاء تأشيرة الزيارة إذا لم يقم الزائر بدخول البلاد خلال شهر من إصدارها، عوضاً عن ما كان يعمل به سابقاً حيث كان يسمح للزائر بالقدوم خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدير عام الإدارة العامة للهجرة اللواء طلال معرفى سوف يقوم بتعميم القرارات على جميع إدارات الهجرة للمباشرة بتنفيذها فوراً، وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتى فى ظل الظروف الإقليمية الملتهبة، وفى خطوة تهدف إلى الحد من دخول العمالة الهامشية، حيث قرر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح وقف الالتحاق بعائل لجميع الوافدين باستثناء الزوجة والأبناء دون الـ15 عاما فقط.

وقال مصدر امنى لـصحيفة " القبس" إن اللواء الجراح ابلغ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفى بتعديل صلاحية التأشيرة، سواء أكانت تجارية أو عائلية أو سياحية من 3 أشهر إلى شهر واحد فقط، بمعنى انه بمجرد صدور التأشيرة لابد أن يدخل الزائر إلى البلاد خلال شهر.