حل 38 جمعية تابعة للإخوان بالمنوفية

قرر فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، حل 38 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصد لكافة الجمعيات الأهلية، التى أقامتها الجماعة بالمحافظة.

وقال سليمان، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان بلغ 58 جمعية خلال عام 2015، مشيرًا إلى أن قرار الغلق، بسبب إقامتها على الورق فقط دون أن يكون لها تواجد بأنشطة فعلية تخدم المجتمع المحيط بها.

وأوضح أنه تم وضع باقى الجمعيات تحت إشراف لجان متخصصة من الشئون الاجتماعية، لإدارة العمل بها، ومراقبة الإيرادات والمصروفات بها، وإعادة تنظيم العمل بتلك الجمعيات، وما يتبعها من مؤسسات خدمية ممثلة فى مستوصفات طبية أو وحدات إنتاجية.

وأكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمنوفية أنه لم يضار أى عامل بتلك المؤسسات، مشيرًا إلى أنه لم يتم إيقاف المستحقات المالية لجميع العاملين بتلك الجمعيات.