أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حل 38 جمعية تابعة للإخوان بالمنوفية

Google+ Print
حل 38 جمعية تابعة للإخوان بالمنوفية حل 38 جمعية تابعة للإخوان بالمنوفية
قرر فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، حل 38 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصد لكافة الجمعيات الأهلية، التى أقامتها الجماعة بالمحافظة.

وقال سليمان، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان بلغ 58 جمعية خلال عام 2015، مشيرًا إلى أن قرار الغلق، بسبب إقامتها على الورق فقط دون أن يكون لها تواجد بأنشطة فعلية تخدم المجتمع المحيط بها.

وأوضح أنه تم وضع باقى الجمعيات تحت إشراف لجان متخصصة من الشئون الاجتماعية، لإدارة العمل بها، ومراقبة الإيرادات والمصروفات بها، وإعادة تنظيم العمل بتلك الجمعيات، وما يتبعها من مؤسسات خدمية ممثلة فى مستوصفات طبية أو وحدات إنتاجية.

وأكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمنوفية أنه لم يضار أى عامل بتلك المؤسسات، مشيرًا إلى أنه لم يتم إيقاف المستحقات المالية لجميع العاملين بتلك الجمعيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365