اجتماع مشترك لمجالس نوادى الهيئات القضائية لبحث قضية استهدف وتهديد القضاة

أعلن رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة المستشار خالد زين، عن عقد اجتماع مشترك بين مجالس إدارة نوادى الهيئات القضائية اليوم الثلاثاء بمقر نادى الهيئة.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحاضرين هم نادى القضاة ونادى مجلس الدولة ونادى المحكمة الدستورية ونادى النيابة الإدارية ونادى مستشارى قضايا الدولة.

وأوضح أن الاجتماع المشترك لبحث التداعيات الأمنية ومواجهة الإرهاب الذى يستهدف رجال الهيئات القضائية كافة، وكذلك المنشآت القضائية، لافتا إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع ستقوم نوادى الهيئات القضائية بصياغة بيان مشترك، موقع عليه من جميع رؤساء مجالس إدارة نوادى الهيئات القضائية، لرفعه إلى الجهات المعنية.

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