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فصل موظفين فى بنك HSBC بسبب لقطات ساخرة تحاكى فيديوهات لداعش

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فصل موظفين فى بنك HSBC بسبب لقطات ساخرة تحاكى فيديوهات لداعش فصل موظفين فى بنك HSBC بسبب لقطات ساخرة تحاكى فيديوهات لداعش
أصدر بنك HSBC قرارات فصل موظفين فى المملكة المتحدة بعد أن صوروا لقطات ساخرة تحاكى فيديوهات الاعدام الصادرة عن تنظيم داعش ونشروها على الانترنت.

كان الموظفون يقومون بتدريب على تكوين فريق فى مدينة برمنجهام بوسط انجلترا عندما صوروا الفيديو. وظهر ستة موظفين فى اللقطات القصيرة التى حصلت عليها صحيفة ذا صن.

وأحجم البنك عن ذكر عدد الموظفين الذين تمت إقالتهم.

وقالت متحدثة "إنه كريه ويود (اتش.اس.بي.سي) أن يعتذر عن أى إزعاج تسبب فيه."

ويظهر فى الفيديو خمسة أشخاص ملثمون يتشحون بالسواد ويمثلون أنهم يقطعون رأس رجل راكع يرتدى ملابس برتقالية. واستخدم الخمسة شماعة للمعاطف كسكين.

وقالت الصحيفة إن الفيديو نشر على موقع انستجرام ثم حذف.

وتضيف الواقعة إلى سلسلة مشاكل سلوكية يتعرض لها (اتش.اس.بي.سي) وبنوك أخرى. ويحاول قطاع البنوك تحسين سمعته بعد فضائح تراوحت بين التلاعب فى معدلات الفائدة وأسواق العملة إلى أخطاء فى بيع منتجات التأمين.

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مصر 365

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