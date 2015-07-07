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وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية مصر وشعبها

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وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية مصر وشعبها وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية مصر وشعبها
أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الجيش المصرى سيظل دائما هو الحصن المنيع لأمن القومى، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الوطن وشعبه العظيم .

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود بالجيش الثالث الميدانى وشيوخ وعواقل وسط وجنوب سيناء أمس الاثنين .

وأشاد القائد العام برجال الجيش الثالث الميدانى ودورهم البطولى فى التلاحم مع المواطنين، والتصدى للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بسيناء، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس والتعاون مع الشرطة المدنية فى الحفاظ على تماسك الوطن واستقراره.

وأعرب وزير الدفاع، عن اعتزازه بقبائل وعشائر جنوب سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار لشبة جزيرة سيناء .

كما شارك القائد العام رجال الجيش الثالث الميدانى تناول الإفطار أمس الاثنين، وقام بتكريم المتميزين من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود تقديرا لتفانيهم فى أداء المهام الكلفين بها وما يبذلونه من جهد للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لشرق القناة ومحافظ السويس وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وشيوخ وعواقل وسط وجنوب سيناء وعدد من أهالى وشباب محافظة السويس .

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مصر 365

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