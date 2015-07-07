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Hello Kitty الى الشاشة الكبيرة بكلفة خيالية !!!

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Hello Kitty الى الشاشة الكبيرة بكلفة خيالية !!! Hello Kitty الى الشاشة الكبيرة بكلفة خيالية !!!

الثلاثاء 07-07-2015 13:05

بعد أربعين عاماً على إطلالتها الأولى وبعد تحوّلها الى سلسلة كرتونية في العام 1987، يبدو أن Hello Kitty ستشق طريقها الى الشاشة الكبيرة بعد أن أسست الشركة اليابانية Sanrio المالكة لهذه الشخصية الكرتونية في نهاية الشهر الماضي شركة أميركية تحت إسم Sanrio Media & Pictures Entertainment بهدف نشر المنتجات التي تملك حقوقها وكانت باكورة نشاطها بيع حقوق شخصيتي Mr. Men و Little Miss characters الى شركة Fox Animation. اليوم أفصحت الشركة عن بدء التحضير لإنتاج فيلم طويل خاص بشخصية Hello Kitty عبر الشركة التي أسستها في الولايات المتحدة الأميركية راصدة لإنتاج الفيلم مبلغ يعتبر نوعاً ما خيالياً يتراوح ما بين 160 و 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم إطلاق فيلم Hello Kitty عام 2019.

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