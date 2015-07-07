يورغو شلهوب: كارمن لبّس هي سبب تواجدي في "سرايا عابدين"

في الحلقة التّاسعة عشر من Rating رمضان، استقبل مقدما البرنامج أسرة المسلسل اللبناني "قلبي دق" الممثل يورغو شلهوب والممثلة رندة كعدي والممثلة وكاتبة العمل كارين رزق الله التي أكدت أن هذا العمل هو واجهة للدراما اللبنانية في رمضان في ظل وجود مسلسلين لبنانيين فقط، وأضافت أن مسلسل "قلبي دق" هو عمل لبناني موجه للجمهور اللبناني بالدرجة الأولى ولكل العالم العربي حيث يتناول قصة حب مميزة والحب موجود في قلوب الجميع، كما أكدّت أنّها ليست خائفة من المنافسة والمقارنة بينه وبين الأعمال العربية الضخمة لأنها ترى أن الإنتاج الكبير ليس كل شيء في العمل بل هناك عوامل أخرى مهمة كالكتابة والإخراج والأداء المميز.

أمّا الممثلة رندة كعدي التي أثنت على نص وكتابة كارين رزق الله من حيث سهولة حفظه ومعايشته للواقع، قالت أنها عادت بهذا الدور الكوميدي بسبب اشتياقها لهذه الأدوار القريبة من المشاهد والتي تُبعده عن واقعه المرير، وأكّدت أنّه لا وجود للصعوبة بالأدوار الكوميدية أو الدرامية كأداء لكن الأهم أن تصل هذه الأعمال للناس بصدق، فبرأيها العمر والخبرة والدراسة يجعلون الممثل متألقاً، وأضافت كعدي عن الدراما اللبنانية أن من واجب الدولة اللبنانية أن تؤمن بصناعة الدراما، وهنا أكد الممثل يورغو شلهوب أن الفن أمر أساسي في كل بلد فهو واجهة البلدان وهو الذي يبقى على مر الزمن. وعن سبب المشكلة التي تواجه الدراما اللبنانية أرجعت كعدي السبب إلى ضغف الإنتاج بالرغم من وجود كتاب ومخرجين مهمين، أما يورغو شلهوب فرأى أن النقابة هي الاتحاد لكن وجود 3 نقابات في بلد صغير كلبنان لا يدل على هذا الاتحاد وبالتالي ستبقى المشكلة الدرامية.

انضم إلى الحلقة الممثل نقولا دانيال الذي أرجع سر نجاح العمل إلى الكتابة الذكية والممثلين المحترفين، واصفاً دوره بالصعب الذي يتطلب نوع من القساوة بالإضافة الى الجانب الكوميدي فيه، وقال بأن الشخصية التي أداها هي نموذج عن أشخاص كثيرين موجودين في الأرياف اللبنانية. وفي سؤال له عن توهج الدراما اللبنانية في السابق والتغيير الحاصل اليوم أجاب أن ندرة الأعمال المهمة في السابق ووجود محطّة واحدة وكتاب قلّة هم سبب تصدرها في السابق.

وفي اتصال هاتفي مع مخرجة العمل غادة دغفل عبرت فيه عن فخرها بهذا العمل الذي أضاف لها الكثير، فبرأيها أن الذي يميز هذا العمل هو الثنائية النسائية بين الكتابة والإخراج معتبرة ان للمرأة بصمة خاصة في هذا النوع من الأعمال وبأن المرأة كفيلة بفهم الرجل والمرأة معاً، وانضمت الممثلة ستيفاني سالم الى الحلقة لتؤكد بأن دورها كان تحدٍ لها كون كل أدوارها السابقة كوميدية بحتة وأضافت أن كتابة النص كانت رائعة وبأن وجودها في التمثيل إلى جانب يورغو شلهوب كان حلم بالنسبة لها مضيفة أن وجوده أعطاها الثقة بالنفس.

وفي سؤالٍ للممثل يورغو شلهوب عن وجوده في مسلسل "سرايا عابدين" قال أن السبب هي الممثلة كارمن لبس التي رشحته، وأضاف أن بيني وكارمن كيمياء قوية، وعن الثنائية بينها وبين زوجها الممثل فادي شربل أجابت كارين أن هذه الثنائية ولدت بالصدفة وليس بالضروري أن تستمر، فهما اليوم يعملان خارج هذه الثنائية.

كما انضم لضيوف الحلقة الممثل روجيه صقر الذي يلعب دوراً كوميدياً في المسلسل وقال أنّ هذا العمل كان أضاف له الكثير وبأنه يتلقى دائماً ردود أفعال ايجابية عن هذا الدور الذي انطبع في ذهن المشاهد وقال بأنه يرى نفسه بالأعمال الدرامية والكوميدية بالرغم من أن معظم أدواره تقع في خانة الكوميديا، أما شلهوب فقال بأنه عرض عليه عملان في الدراما العربية المشتركة لكنّه رفض لأنّه يبحث عن الأعمال التي تليق به وتضيف له كممثل وبأنه لا يحب ان يكرر نفسه في الأدوار.

لِتُعلِن بعد ذلك مروى شهاب أسماء المسلسلات الخمس الأوائل حسب تطبيق "Rating" حيث تصدر المركز الأول مسلسل "العراب" والمركز الثاني كان لمسلسل "غداً نلتقي" ليأتي في المركز الثالث مسلسل "الكابوس" بينما حل في المركز الرابع مسلسل "24 قيراط" وفي المركز الخامس مسلسل "القياضة".