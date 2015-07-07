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لماذا طلبت زينة من الجزائريين قبول اعتذارها؟

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لماذا طلبت زينة من الجزائريين قبول اعتذارها؟ لماذا طلبت زينة من الجزائريين قبول اعتذارها؟

الثلاثاء 07-07-2015 12:40

على الرغم من مرور ست سنوات على وقوع الأحداث الدامية في أم درمان في السودان، عقب مباراة كرة القدم بين والجزائر، اعتذرت زينة من الشّعب الجّزائري عمّا بدر منها من خطأ، بعد أن قامت بإطلاق شتائم للجزائربيين عبر الفضائيات.
وكتبت زينة اعتذاراّ عبر انستغرام قالت فيه " اليوم عيد استقلال الجزائر الشقيق وأتمنى من الشعب الجزائري قبول اعتذاري عن ما صدر مني اتجاههم، وإحنا في شهر كريم وعفا الله عن ما سلف، وليس عيباً أبداً أني اعتذر لآني غلطت غلط غير مقصود عن فهم خاطئ، وأعترف بأني غلطانة وأكرر إعتذاري".
وأنهت كلامها قائلة: "أتمنّى منكم السماح يا أهل السماح وفي انتظار أول عزومة للجزائر، وسأحضر على فكرة لأني سأكون بين أهلي".
وكانت زينة قد شتمت الجزائريين عبر وسائل إعلام عديدة، وطالبت بمقاطعتهم بعد المباراة الشهيرة آنذاك.

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سيدتي

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