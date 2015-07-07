أمل بوشوشة: "العراب نادي الشرق" قريب من العالميّة

تحدثت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة بإسهاب عن مسلسل "العراب نادي الشرق"، ووصفته بالمختلف كلياً من كافة النواحي، عن باقي الأعمال العربية وبأنه الأكثر اقتراباً من العالمية.

وفي تصريحات خاصة قالت بوشوشة إنه عندما تأتي بألمع نجوم الدراما السورية ومنهم من لم يعمل فيها منذ سنوات، ومن ثم تنفّذ حركة لم يسبقك إليها أحد في تاريخ الدراما والسينما العالمية سوى أفلام جيمس بوند العالمية، فهذا يعني أن المنتوج الفني سيكون عالي المستوى وخارج عن الوصف.

وتابعت بوشوشة:" قيل الكثير عن "العراب نادي الشرق" قبل العرض، وحين رآه الجمهور على الشاشات في شهر رمضان الجاري، بصم الجميع على أن أضخم إنتاج يحاكي المافيوزية في تاريخ الدراما العربية هو المعروض على القنوات اليوم".

وتضيف:" يبدأ الإبداع من السيناريو الذي كتبه رافي وهبي وإتقانه لعملية الانفصال بين القصة الآتية من فيلم العراب العالمي، وبين القصة التي أُريدَ لها أن تطابق حال الواقع في المجتمع السوري في الآونة الأخيرة".

ورأت أنه ثبت من خلال المشاهدة بأن عملية الإسقاط كانت دقيقة، وبخاصة أن تفصّل للعراب ( أبو عليا) وجها من المجتمع الاقتصادي والسياسي السوري ليلبس قميصه ولا ينسلخ عنه لا في العمل ولا في المافيوزية ولا حتى في التعاطي مع أبنائه.

واعتبرت التكامل أمر واقع في هذا العمل:" فحين تطرح المافيوزية والعائلة السلطوية تحضر سيارات فارهة من أهم شركة في العالم ( أستون مارتن) الداعم الرئيس لأفلام جيمس بوند منذ ستينات القرن الماضي، وتلك نقطة تسجل في رصيد شركة كلاكيت التي ارتأت الاختلاف والتفرد والتميز".

وتقول:" كل شيء اختلف من خلال "العراب" حتى نحن الممثلين اختلفنا وظهرنا كما لم نظهر من قبل، لأن الشكل والمضمون والطرح كله جديد".

وتضيف أمل:" يستحق العمل العلامة الكاملة، فلا نقطة ضعف فيه، والإسقاط على المجتمع السوري في القصة قمة الإبداع".

وختمت:" مسلسل يأخذ الكلمة على محمل الجد فيعمل على الإسقاط والانفصال عن العالم لحصره في بقعة صغيرة هي سورية، ومن ثم يراعي الحالة البصرية حتى تغدو بصورة سينمائية، ويجهد ليأتي بالأفضل على مستوى النجوم، ومن ثم يوفر كل سبل المشاهدة المريحة من خلال محطات لها وزنها، سيكون المنافس الأول على لقب الأفضل بكل شيء للموسم الحالي".

يذكر أنّ "العراب" هو من اخراج حاتم علي وسيناريو رافي وهبي ويلعب دور البطولة كل من جمال سليمان، باسم ياخور وباسل خياط ومن انتاج شركة كلاكيت.

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