صوّتوا لأفضل ممثلة عربية بدور الأم في رمضان 2015

لكل جيل وعصر أبناؤه وبناته وأمهاته، في الأمس اشتهرت ممثلات قديرات بأدوار الأم في السينما والدراما التلفزيونية مثل: أمينة رزق وعقيلة راتب وكريمة مختار وماري منيب وزهرة العلا وغيرهنّ، وتلتهنّ أسماء جديدة لعبت نفس الدور وتألقت بشكل بارز ، وشهد الجمهور العربي في كل موسم رمضاني محاولة مخرجين اكتشاف أمهات جدد، البعض منهم استسهل باختياره فنانات تكرسن منذ سنوات طويلة بأدوار الأم، والبعض الآخر اختار ممثلات لهذا الدور الهام والحسّاس في مجتمع عربي يقدس الأم ويوليها تقديراً خاصاً حتى في الأعمال التي يشاهدها فيحب هذه الأم الدرامية أكثر من تلك .

هذا العام تنوعت كفصول الحياة أشكال الأم في الدراما منها السلبي ومنها الإيجابي، فرأينا أمهات أوصلن بإهمالهنّ أبناءهنّ إلى الإدمان والعلاقات العاطفية المبكرة والموت، ومنهنّ من أوصلن أبنائهنّ إلى الغرق في مستنقع السياسة ، ومنهنّ من أخطأ طريقه في الحياة ، ويحسب للدراما هذا العام ثراء صور الأم في عدد كبير من المسلسلات المصرية والعربية والخليجية.

ممثلات كثيرات أُعجب المشاهد بأدائهنّ أدوار الأم بطرق مختلفة في أعمالهنّ كسعاد العبدالله وسوسن بدر ومنى واصف وضحى الدبس، وبعض الممثلات الشابات قدمن صورة أكثر واقعية للأم المعاصرة التي لم تعد تكرس كل وقتها لأبنائها كأمهات زمان مثل: بوسي وغادة عبدالرازق وفيفي عبده وشكران مرتجى. منهنّ من لمعن بقوة، ومنهنّ من أخفقن لتكرار أدائهنّ السابق بدون أي إضافة تذكر في أدواتهنّ الأدائية.

"سيدتي نت" اختار (10 ) ممثلات قديرات اشتهرنّ بأدوار الأم،و"10"ممثلات شابات قدمن مؤخراً أدوار الأم.

فمن هي الممثلة الأنجح والأكثر إقناعاً بينهنّ بدور الأم في رمضان 2015؟

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