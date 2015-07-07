للأمهات.. لو طفلك بياخد كورتيزون اعرفى المرض اللى ممكن يصيبه وإزاى تحميه

"الكوشنيغ" هو عبارة عن حدوث زيادة فى كمية الكورتيزون بالجسم نتيجة تناول الأطفال بعد الأدوية المحتوية على الكورتيزون مثل مرضى الربو أو التهاب المفاصل.

وحول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن مرض الكوشينغ هو عبارة عن مجموعة من الأعراض والعلامات التى تعطى دليل على ارتفاع الكورتيزون فى الدم.

وتستكمل د. نهى قائلة: يصاب الطفل بزيادة نسبة الكورتيزون بالجسم نتيجة عدة عوامل وأسباب تؤدى لأصابة الاطفال بالكوشينغ، وأهمها:

>1) وجود ورم بالغدة النخامية يعمل على زيادة إفراز ACTH ورم حميد الكارسينوما والذى يأتى فى الغدة الكظرية.

>2) الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من الأدوية المحتوية على الكوتيزون مثل مرضى الربو والتهاب المفاصل.

وتتابع د. نهى قائلة: هناك عدة أعراض تعطى مؤشرا للإصابة بالكوشينغ، وأهمها:

>1) بطء نمو الطفل.

>2) توقف البلوغ عند المراهقين.

>3) الأطفال ذو الوجه المستدير "الوجة البدرى".

>4) زيادة حجم البطن أو تجميع الدهون فى منطقة البطن دون الأطراف.

>5) الشعور بالإعياء بصورة كبيرة.

>6) تكرارالالتهابات.

>7) الضعف العضلى.

وأضافت د. نهى قائلة "يتم تشخيص مرض الكوشنيغ من خلال إجراء بعض الفحوصات لمعرفة نسبة الكورتيزون بالجسم، مثل رنين على المخ لمعرفة وجود ورم بالغدة النخامية ومقطعية لمعرفة الغدة الكظرية، وتجميع البول 24 ساعة لمعرفة وجود كوتيزون أم لا، كما يتطلب علاجه استئصال ورم الغدة النخامية أو الكظرية، وفى حالة تناول الطفل محتوية على الكورتيزون يتم توقفها".