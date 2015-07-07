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كوب واحد يوميا من عصير الجريب فروت يحمى من أمراض القلب

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كوب واحد يوميا من عصير الجريب فروت يحمى من أمراض القلب كوب واحد يوميا من عصير الجريب فروت يحمى من أمراض القلب
أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن تناول كوب واحد يوميا من عصير الجريب فروت يساعد فى الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ويمكن أن يشكل عامل حماية ضد الإصابة بأمراض القلب.

ووجد الباحثون من المعهد الوطنى الفرنسى للبحوث الزراعية أن تناول هذا المقدار البسيط من عصير الجريب فروت يوميا يعزز الدورة الدموية بشكل كبير.

وقال الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، أن مركبات "الفلافونويد" المعروفة بفوائدها الإيجابية على الصحة والمتوافرة بكثرة فى الفاكهة الحمضية هى المسئولة عن هذه الفوائد التى تقى من أمراض القلب.

وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجريب فروت قد يلعب دورا حيويا فى إبعاد شبح أمراض القلب – وهو أكبر مرض قاتل فى بريطانيا.

وأجرى الباحثون دراستهم على 48 امرأة بصحة جيدة تتراوح أعمارهن ما بين 50 و65 عاما، وهى فئات عمرية تعد من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وتناولت نصف المجموعة ما يقرب من نصف لتر من عصير الجريب فروت يوميا، أما المتطوعات فى النصف الآخر فتناولن نفس الكمية يوميا لكنها لا تحتوى على الفلافونويد.

وبعد ستة أشهر فحص الباحثون المتطوعات فوجدوا أن الحالة الصحية للأوعية الدموية الخاصة بالمجموعة الأولى قد شهدت تحسنا، أما المجموعة الثانية فلم تشهد أى تحسن يذكر.

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مصر 365