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إقبال جماهيري مكثف على الأنشطة الرمضانية بالأقصر‎

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إقبال جماهيري مكثف على الأنشطة الرمضانية بالأقصر‎ إقبال جماهيري مكثف على الأنشطة الرمضانية بالأقصر‎

شهدت الفعاليات الثقافية والفنية، التي ينظمها فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق، إقبالًا جماهيريًا مُكتثفًا، وذلك بساحة سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، حيث تجمع عدد كبير من الأسر، التي اصطحبت أطفالها، لمشاهدة عروض مسرح العرائس، التي تقام بالميدان،  وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية مساء أمس “الاثنين”، عروضها الفنية، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الأقصر للألات الشعبية، وعرض للتنورة .

ونظم الفرع ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم للأطفال ومحاضرة دينية بعنوان ” فضل العشر الأواخر من شهر رمضان “، حاضر فيها الشيخ محمود أحمد يوسف أمام، خطيب بالأوقاف، بالإضافة إلى أمسيةٍ شعرية، شارك فيها الشعراء، :هناء السيد – حسن خلف-حسين الخضيري”، بينما يستمر منفذ بيع الكتب .

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