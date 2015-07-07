مجلس جامعة أسوان يوافق على لائحة الدراسات العليا فى الزراعة والتمريض

اتخذ مجلس جامعة أسوان عدة قرارت خاصة بمراحل الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة، حيث أفادت اليوم إدارة جامعة أسوان بأن المجلس وافق على اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس على اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض بالجامعة على أن يكتب بذلك للمجلس الأعلى للجامعات.

كذلك قرر المجلس الموافقة على إعلان الجامعة عن فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة فى العام الجامعى 2015/2016 وفقاً للتخصصات والشروط المنصوص عليها باللوائح الداخلية للكليات التى بها برامج دراسات عليا، حيث من المقرر أن تفتح كلية الخدمة الاجتماعية باب القيد فى مراحل الدبلومات والماجستير والدكتوراه حتى 1/8/2015 بينما من المقرر فتح باب الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا المختلفة بكليات العلوم والتربية وهندسة الطاقة، والماجستير بكلية الآداب اعتبارًا من 1/8/2015 وحتى 3/9/2015.

بينما من المقرر فتح باب القيد لمرحلة الماجستير والدكتوراه بكليات الطب والعلوم والهندسة وهندسة الطاقة والتربية، طبقًا للمواعيد المحددة باللوائح الداخلية لتلك الكليات مع عدم جواز فتح باب القيد بالكليات المختلفة بعد انتهاء المواعيد المحددة.

كما قرر المجلس الموافقة على فتح باب القيد لدرجة الماجستير فى الآداب بقسم التاريخ بكلية الآداب، اعتبارًا من العام الجامعى 2015/2016.