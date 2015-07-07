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انطلاق عمليات أمنية جنوب الشيخ زويد.. وسماع دوى انفجارات

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انطلاق عمليات أمنية جنوب الشيخ زويد.. وسماع دوى انفجارات انطلاق عمليات أمنية جنوب الشيخ زويد.. وسماع دوى انفجارات
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات أمنية موسعة بمناطق جنوب الشيخ زويد، وقال مصدر أمنى إن القوات استأنفت عملياتها فجرا ولا تزال تتواصل وتستهدف بؤرا إرهابية وملاحقة مسلحين يستقلون سيارات دفع رباعى ودراجات نارية.

وقال أهالى إنه يسمع بين الحين والآخر دوى انفجارات فى تلك المناطق، وقامت القوات بإغلاق مناطق عملياتها فيما سمع بالمرور نهارا على طريق العريش الشيخ زويد بعد خضوع المارين لعمليات تفتيش دقيقة من قبل الارتكازات الأمنية المنتشرة على طول الطريق، بينما تواصل إغلاق طريق الشيخ زويد الجورة، فضلا عن إغلاق مدخل مدينة الشيخ زويد الغربى والسماح بالمرور عبر طرق التفافية للوصول لأحياء المدينة.

وأكد شهود عيان عودة الحياة فى مدينة الشيخ زويد وأن المحلات التجارية فتحت أبوابها وعاد بعض التجار للمدينة فيما ساد هدوء حذر مختلف أحيائها والقرى المحيطة بها.

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